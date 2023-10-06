Собянин: Завершили первый этап благоустройства территории кластера "Ломоносов"

Проект разработали с учетом пожеланий сотрудников кластера.



Параллельно строительству корпусов инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы" идет благоустройство окружающей территории. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Летом завершился первый этап благоустройства. На территории кластера организована комфортная пешеходная связь между кластером "Ломоносов", гимназией МГУ и станциями метро, удобный проезд автотранспорта. Территория адаптирована для маломобильных граждан.

В ходе благоустройства пешеходную часть отделили от проезжей. Для предотвращения подтоплений организована дополнительная система водостока.

Установлено более 30 современных фонарей с энергоэффективными лампами, 40 торшеров с мягким теплым светом.

Второй этап благоустройства пройдет в следующем году. Проектируемые проезды №1190 и №1194 соединят площадь у гимназии МГУ с Раменским бульваром и улицей Светланова.

"Благодаря этому можно будет удобно добраться от кластера "Ломоносов" до станций метро "Ломоносовский проспект" и "Раменки", – подчеркнул Собянин.

В ходе заседания правительства Москвы мэр поставил задачу формировать и развивать научно-инновационные кластеры.

Флагман инновационного центра МГУ кластер "Ломоносов" открылся в начале 2023 года. В здании площадью 65 тысяч квадратных метров разместились научные компании и коворкинги для аспирантов, молодых ученых и студентов.