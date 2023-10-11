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Собянин: Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Собянин: Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено
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Инфраструктура и подвижной состав прошли предварительную проверку.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что движение на Люблинско-Дмитровской линии метро полностью восстановлено и введено в график после столкновения поездов на станции "Печатники".

"Для проверки инфраструктуры сначала прошли два поезда без пассажиров, вся инфраструктура и подвижной состав прошли полную предварительную проверку", – отметил градоначальник.

Инцидент произошел в 10:30. Перегоняемый в депо поезд без пассажиров наехал на состав, стоящий на станции.

Машинист поезда получил травму средней тяжести. У остальных пострадавших небольшие повреждения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Между станциями "Дубровка" и "Люблино" оперативно запустили компенсационный маршрут. Для этого Мосгортранс выделил 50 автобусов.

У пассажиров была возможность воспользоваться альтернативными способами передвижения: Большой кольцевой и Замоскворецкой линиями метро, МЦК, вторым Московским центральным диаметром (МЦД-2).

11 октября 2023, 16:22
Фото: М. Денисов, Mos.ru
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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