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Количество ДТП с пострадавшими в Москве с 2010 года уменьшилось на 34% – Собянин

Количество ДТП с пострадавшими в Москве с 2010 года уменьшилось на 34% – Собянин

Столица остается общероссийским лидером по безопасности дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Градоначальник уточнил, что по сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими уменьшилось на 34%. Более чем в 2,5 раза снизилось количество смертей.

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"Уровень социального риска по итогам 2022 года предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира", – написал мэр.

На 35% сократилось количество ранений. Это в три раза ниже показателей 2010 года.

Положительная динамика продолжается. За 12 месяцев 2022 года по сравнению с тем же периодом 21-го на 10% уменьшилось количество аварий, число погибших сократилось на 16%, а пострадавших – на 9%.

Для повышения уровня безопасности в Москве внедряют новую модель прогноза и предотвращения ДТП, рассказал Собянин. Свой вклад в уменьшение количества происшествий внесло внедрение платных парковок, что позволило избавиться от хаотичных автостоянок и очагов аварийности, отметил мэр.

"Мы ставим современные камеры фотовидеофиксации, активно развиваем сеть выделенных полос для наземного городского транспорта, снижаем трафик и скорости, устанавливаем светофоры и многое другое. Это большая эффективная работа и мы ее продолжаем", – подчеркнул градоначальник.

В прошлом году в столице добавили новые пешеходные переходы и островки безопасности в местах наибольшей аварийности. На МКАД и основных магистралях установили 1,3 тысячи камер видеонаблюдения.

Для школьников провели 784 профилактических урока. В 2022 году по сравнению с 21-м число погибших на дорогах детей уменьшилось на 40%.

В столице в прошлом году сдали в эксплуатацию 91,6 километра дорог, 24 искусственных сооружения и 14 пешеходных переходов. С 2011 года городе построили более 1,1 тысячи километров дорог, 331 искусственное сооружение, 274 внеуличных перехода.

Фото: Мобильный репортер/Агентство "Москва"
Автор: 27 января 2023, 15:14 Источник: Телеграм-канал Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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