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Собянин сообщил о запуске стандартов "Искреннего сервиса" в больницах и поликлиниках Москвы

Собянин сообщил о запуске стандартов "Искреннего сервиса" в больницах и поликлиниках Москвы

Московские многофункциональные центры объединили в себе более 1,2 тысячи органов власти и стали "единым окном" взаимодействия с горожанами по принципам "Искреннего сервиса". О распространении этих стандартов на другие учреждения в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Сотрудники центров стараются посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение, отметил градоначальник. "Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы московских центров госуслуг", – написал мэр.

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Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

По его словам, искренний сервис рождается на стыке желания сотрудников МФЦ приносить пользу и их профессиональных навыков общения с людьми. Работники получают знания в корпоративном учебном центре и "Академии искреннего сервиса".

"Тренеры помогают сотрудникам осваивать лучшие сервисные практики, повышать устойчивость к стрессу, развивать эмоциональный интеллект и избегать частого на "клиентской" работе профессионального выгорания", – поделился Собянин.

Развитие сети многофункциональных центров продолжается. В прошлом году открылось 13 офисов, включая флагманский МФЦ на северо-западе столицы, уточнил градоначальник.

Новые центры открываются в популярных местах с хорошей транспортной доступностью. В них можно получить больше сервисов и интересных опций.

Фото: Самарин Евгений/Агентство "Москва"

Несколько лет назад перед сотрудниками МФЦ поставили задачу нести культуру искреннего сервиса в другие московские службы. Сегодня около 1,5 тысячи работников многофункциональных центров работают в поликлиниках и павильонах "Здоровая Москва".

Собянин сообщил, что в этом году сотрудники МФЦ станут частью команд новых флагманских центров шести городских стационаров. Они будут помогать пациентами с травмами, отравлениями и другими тяжелыми состояниями, поддерживать их родственников.

"Ценности искреннего сервиса универсальны. Везде на первом месте стоит человек с его уникальной ситуацией, в которую нужно вникнуть и постараться помочь. И сделать это по-человечески, от души. Будем и дальше внедрять искренний сервис в работу самых разных московских учреждений и служб", – заключил градоначальник.

Напомним, что за два года современными диагностическими комплексами в центрах госуслуг "Мои документы" воспользовались более 400 тысяч раз. Проверить здоровье можно в 72 офисах.

Фото: Самарин Евгений/Агентство "Москва"
Автор: 26 января 2023, 10:47 Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник

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