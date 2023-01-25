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Путин отметил вклад мэра Москвы в проект инновационного кластера МГУ

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Мэр столицы Сергей Собянин сделал очень многое для развития проекта инновационного кластера МГУ, заявил президент России Владимир Путин. В среду, 25 января, глава государства и столичный градоначальник открыли научный кластер "Ломоносов".

Президент поддержал идею создать систему навигации по всей территории МГУ. Школьники должны быть ближе к вузу – это позволит им сориентироваться в развитии своих способностей, считает Путин.

В осуществлении планов может помочь мэр Москвы, уверен глава государства. Президент обратил внимание на хорошую транспортную доступность кластера и наличие трех станций метро.

"Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, где ваши интересы, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться", – цитирует Путина ТАСС.

Резидентами кластера "Ломоносов" стали компании, которые ведут научно-техническую и внедренческую деятельность. Там разместились лаборатории высокотехнологичных предприятий, конференц-залы, выставочные пространства, сервисные компании по инжинирингу, центры сертификации интеллектуальной собственности и другие.

О заинтересованности стать резидентами кластера заявили свыше 300 компаний. 44 предприятия прошли предварительный отбор, из них 25 уже получили такой статус.

25 января 2023, 18:20
Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"
ТАСС✓ Надежный источник

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