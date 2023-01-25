Как распределять финансы в паре: мнение психолога

Уместно ли женщине платить за мужчину?

Распределение финансов в паре — щепетильный вопрос для многих. С одной стороны, культурные установки и традиции. С другой — современные реалии, равноправие и желание самореализации у обоих партнеров. Психолог Ирина Леонова поделилась мнение, как выстроить финансовые отношения в паре без ущерба друг друга.

Эксперт считает, что поддержка со стороны женщины в отношениях — это важно. Если мужчина испытывает временные трудности, не стоит разделять бюджет и ждать лучших времен. В таких условиях женщина вполне может оплатить семейные счета.

Также, Ирина Леонова рекомендует парам обсудить финансовые вопросы до вступления в брак.

"Прояснить, как вы распределяете бюджет, что делаете во время кризиса, и, конечно же, заиметь финансовую подушку", — цитирует слова эксперта интернет-издание "360".

Кроме этого, женщина может устроить сюрприз или купить дорогой подарок. Однако, не стоит "меняться ролями" и выстраивать финансовые отношения вопреки традициям общества. Женщина не должна становиться мужем и решать абсолютно все семейные вопросы.

Психолог добавляет, что в паре нужно уважать друг друга. Нельзя просто требовать того, чего один из супругов недополучил от своих родителей. Накопленные претензии могут стать причиной разрыва.