Восстановление памяти после коронавируса: 5 простых упражнений

После пандемии коронавируса человечество до сих пор анализирует последствия заболевания. Так, многие жалуются на ухудшение памяти и снижение умственных способностей. Пятый канал поделился практическими советами, как восстановить нейронные связи после перенесенного коронавируса.
5 простых упражнений для восстановления памяти:
Метод "Цепочка". Человек должен визуализировать простой набор слов. Затем, также визуализировать мини-историю. Заключительный этап — озвучить получившуюся историю в деталях. Важное условие: глаза должны быть открыты.
Метод "Ассоциации". Суть упражнения заключается в запоминании последовательности цветов через мини-историю. Составляется по аналогии с историей про цвета радуги: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Метод сюрреалистов. Идея метода: найти схожее в разном. Например, разобраться, что общего между дорогой и свечой, или шапкой и домом.
Мнемокомната Цицерона. Человеку необходимо выбрать историю, а затем привязать ее к каждому предмету в комнате. Так, проходя мимо каких-то предметов мебели или мелочей нужно восстанавливать историю. Очень помогает при подготовке к экзамену или публичному выступлению.
Метод Фибоначчи. Периодически нужно просчитывать последовательность чисел, где каждое последующее будет суммой предыдущего.