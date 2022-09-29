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Общество
Володин: Передвижение не состоящих на воинском учете граждан не требует разрешения военкомов

Володин: Передвижение не состоящих на воинском учете граждан не требует разрешения военкомов

В России проходит частичная мобилизация, поэтому норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем телеграм-канале.
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Разъяснения на эту темы дали в Минобороны России. Передвижение граждан, состоящих на воинском учете, не требует разрешения военных комиссариатов, написал спикер.

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Володин пообещал разобраться с нарушениями в ходе мобилизации

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется", – объяснил Володин.

Ранее председатель Госдумы призвал подписчиков своего телеграм-канала сообщать о нарушениях в ходе частичной мобилизации. Один на один со своими проблемами граждане не останутся, подчеркнул спикер.

Напомним, что депутаты приняли законы о гарантиях для военнослужащих. Речь идет о сохранении рабочих мест, возможности воспользоваться кредитными каникулами, отмене пени за просроченные платежи по жилищно-коммунальным услугам.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 29 сентября 2022, 12:37 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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