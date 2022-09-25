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Общество
Володин пообещал разобраться с нарушениями в ходе мобилизации

Володин пообещал разобраться с нарушениями в ходе мобилизации

Частичная мобилизация должна проходить в соответствии с законодательством, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Допущенные ошибки необходимо исправлять, отметил он.
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Спикер напомнил, что частичная мобилизация регулируется федеральными законами, указами президента РФ, постановлениями правительства и приказами Минобороны.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин рассказал, что от граждан поступают обращения относительно нарушений в ходе мобилизации. С каждым случаем депутаты будут разбираться отдельно, пообещал политик.

"К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От ее эффективности зависит боеспособность наших Вооружённых сил, решение задач специальной военной операции", – написал спикер в своем телеграм-канале.

Он призвал подписчиков сообщать о нарушениях. Один на один со своими проблемами граждане не останутся, подчеркнул он.

Ранее Володин сообщил, что на следующей неделе депутаты рассмотрят вопросы гарантий для мобилизованных граждан. Речь идет о сохранении рабочих мест, кредитных каникулах, отмене пеней по оплате жилищно-коммунальных услуг на период участия в специальной операции и других инициативах.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 25 сентября 2022, 10:21 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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