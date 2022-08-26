Детали нападения на вдову Градского Смерть звезды "Дома-2" Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Что ждет купивших квартиры в Турции россиян
партнеры
Четверг
25 августа
Лента новостей
00:12
Тихон Страстной: Что нельзя делать 26 августа
21:53
Не Меладзе: в Сеть попала интимная переписка Брежневой с любимым человеком
21:21
Пытавшегося покончить с рукоблудием Харламова застукали с двумя красотками: Копия Асмус
21:19
"Мой мальчик": родившая сына Валерия принимает поздравления
21:03
В Челябинске подросток за рулем каршеринга сбил пешехода
20:43
"Очень похожа на Агату": роскошная свадьба Прилучного в Армении шокировала фанатов
20:40
В Подмосковье загорелся конноспортивный комплекс
19:53
Двигалась после смерти: Всплыли страшные подробности гибели найденной в камышах звезды "Дома-2"
19:02
"Наш Ангел-Хранитель!": Орбакайте льет слезы по умершей от инфаркта Пугачевой
17:05
"Подбивает клинья": хитрющий Лазарев залез на престарелую брошенку
16:12
Раскрывшего рот по поводу происходящего на Украине Киркорова затравили: Езжай в свой Засранск
16:07
Стыд и срам: Казаченко попал в черный список после критики предательницы Манижи
15:07
"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака
14:47
В Химках женщина за рулем каршеринга протаранила несколько машин на парковке
14:42
На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
14:37
Пермяк избил своего отца до смерти
14:20
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
14:06
Названа причина пожаров в Рязанской области
14:01
Жена Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
13:58
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
13:24
В России с 1 сентябре будут введены новые правила для владельцев недвижимости
13:24
Уехала в Голливуд, породнилась с Медведевым и родила под 40: куда пропала актриса Редникова
13:09
"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист
12:50
Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера
12:24
Как мошенники лишают россиян денег и недвижимости: Способ прост до безобразия
12:21
В Москве массовая драка закончилась стрельбой
11:46
"Уже билеты взяла": Никому не нужная Собчак бежит на чужбину к Литвиновой
11:46
Сколько стоит аренда самого дешевого загородного дома у воды в Подмосковье
11:02
Залетевшая от стриптизера звезда "Дома-2" Рапунцель нашла отца для младшего сына
10:56
"Я готов встречаться": Бросивший жену с детьми Тарасов приполз на коленях к Бузовой
10:03
Раз – и нет человека: Подвергшая себя опасности Навка рухнула с высоты
10:00
Самые доступные готовые ЖК бизнес-класса
09:30
Как купить долю квартиры на маткапитал
09:12
Оголившийся Плющенко оседлал огромный агрегат: Совместил приятное с полезным
09:10
Ждет ребеночка: Уединившийся с Королевой за спиной у новой пассии Шаляпин по уши влип
09:09
"Скоро": Готовящаяся к уходу Бородина сделала заявление о смерти
06:12
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
04:32
Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой
02:11
Шансов выжить нет: Сын Маркл и принца Гарри оказался в шаге от смерти
00:05
День памяти Аникиты и Фотия: народные приметы в праздник 25 августа
21:48
Этого человека знают все: Отец назвал подозреваемого в страшной смерти звезды "Дома-2"
21:05
Деменция прогрессирует: Сын рассказал о состоянии госпитализированной Светличной
20:33
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
20:28
"Ее не заткнешь": Чурикова высказалась о говорливой Гагариной
20:17
Во время пожара на рынке в Отрадном в Москве погиб человек
20:13
Осталось у разбитого корыта: любовник Калашниковой изменил с Бузовой
19:47
Женатый Ургант положил глаз на женщину Бондарчука
19:42
"Вот это струя!": потерявший стыд Шепелев вытащил свой шланг на камеру и отлил
19:40
В анализах 10-летней девочки нашли сперму
19:04
Разлучница! Орбакайте наведалась к резвящемуся без Пугачевой Галкину
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
"Пополнение": Нырнувшей в койку к молодому любовнику Бабкиной привалило хлопот на старости лет
Галкин не смог приехать: поклонники несут цветы и свечи к умершей от шестого инфаркта Пугачевой
Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем
"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Тихон Страстной: Что нельзя делать 26 августа

Тихон Страстной: Что нельзя делать 26 августа

В этот день православные вспоминают Тихона Воронежского.
прочитано 193 раза

ИСТОРИЯ

Тихон Воронежский родился в бедной семье и в раннем возрасте осиротел. Его юность была омрачена нищетой. Так, он часами работал не покладая рук, чтобы заработать хотя бы на корку хлеба. Когда пришло время отправляться на воинскую службу, ему удалось избежать рекрутчины. В итоге он поступил на учебу в семинарию, а позже удостоился звания наставника. В тридцать четыре года Тихон постригся в монахи, а потом и вовсе стал епископом. Тихон оказал огромное влияние на развитие духовного образования. Под его руководством возводились храмы, также он занимался написанием духовных произведений. По приданиям, мощи Тихона обладали силой исцеления, поэтому в 19 веке он был канонизирован церковью.

ПО ТЕМЕ

Спас Нерукотворный, или Ореховый: приметы и традиции в праздник 29 августа

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

26 августа нельзя производить полевые работы, поскольку они не принесут плоды. Также 26 августа нельзя сквернословить и ссориться с родными. Кроме того, строжайше запрещено принимать в подарок и дарить белое полотенце, так как это может привести к различным недугам. Тихон Страстной выпадает на Успенский пост, поэтому 26 августа нельзя есть продукты животного происхождения.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Народ на Руси верил, что Тихон является спасителем от душевных болезней. Именно поэтому традиционно 26 августа ему молились, чтобы избавиться от уныния. Также народ в этот день наводил порядок в избах, а затем освящал дом, держа икону в руках. Кроме того, существуют следующие приметы, связанные с погодой:

  • Если день выдался жарким, то зима будет холодной.
  • Если идет сильный ливень, значит зима будет снежной.
  • Если на улице ветрено, значит осень выдастся дождливой.
  • Если ночью лучна сверкает, значит скоро пойдет дождь.
  • Если угли быстро покрываются золой, значит погода будет налаживаться.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 00:12 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем

Ее заметили с другим
Шоу-бизнес

"Ваше место на помойке": Опозорившуюся Хаматову погнали со сцены в Риге под возмущенный свист

Какой позор!
Шоу-бизнес

"Ошиблась судьба": Высоцкая махнула рукой на больного старика Кончаловского после 24 лет брака

Годы берут свое
Шоу-бизнес

Домик для больших титей: пышногрудная Семенович позаботилась о прелестях пятого размера

Как сексуально!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

На Кубани после массовой драки в гостинице госпитализировали трех человек
Пермяк избил своего отца до смерти
В Подмосковье число поездок на электричках выросло на 61% летом
Названа причина пожаров в Рязанской области
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+