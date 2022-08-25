Детали нападения на вдову Градского Смерть звезды "Дома-2" Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Насте недолго осталось": Пропавший Чернышев провожает в могилу онкобольную Заворотнюк
Назад пути нет: оправдывающемуся Галкину обрубили кислород
Что ждет купивших квартиры в Турции россиян
партнеры
Среда
24 августа
Лента новостей
00:05
День памяти Аникиты и Фотия: народные приметы в праздник 25 августа
21:48
Этого человека знают все: Отец назвал подозреваемого в страшной смерти звезды "Дома-2"
21:05
Деменция прогрессирует: Сын рассказал о состоянии госпитализированной Светличной
20:33
"Надо дальше жить": Съехавшего из дома Маликова застали за интимом с молодухой после слухов о разводе
20:28
"Ее не заткнешь": Чурикова высказалась о говорливой Гагариной
20:17
Во время пожара на рынке в Отрадном в Москве погиб человек
20:13
Осталось у разбитого корыта: любовник Калашниковой изменил с Бузовой
19:47
Женатый Ургант положил глаз на женщину Бондарчука
19:42
"Вот это струя!": потерявший стыд Шепелев вытащил свой шланг на камеру и отлил
19:40
В анализах 10-летней девочки нашли сперму
19:04
Разлучница! Орбакайте наведалась к резвящемуся без Пугачевой Галкину
18:33
Это семейное: отец спасает брошенного женой Диброва от алкоголизма
17:47
"Ты мой, по любви": пойманная в ресторане с Галкиным белокурая помощница раскрыла рот
17:45
В Подмосковье врачи спасли проглотившего 34 магнита ребенка
16:28
Трупные пятна и вонь: Подгнившее тело звезды шоу "Дом-2" обнаружили плавающим в камышах
16:02
"Лишилась верхнего слоя": с рыдающей Брежневой случилось страшное
15:26
"Зашила кормилицу": Кравец о восстановившей перед смертью девственность распутницы из "Дома-2" Кочервей
14:52
Абсолютно голая модель плюс-сайз Эшли Грэм выкатила обвисшую грудь на всеобщее обозрение
14:46
"Направление на аборт": Узнавшая о беременности жена Николаева хочет избавиться от ребенка
14:34
В Подольске за разбойное нападение задержали троих мужчин
14:24
В Москве дымка от пожаров в Рязанской области уменьшится к концу рабочей недели
14:10
Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на четверть
14:02
Когда стоит ждать снижение цен на загородное жилье
13:57
Наркотики, алкоголь и угрозы: Какими были последние дни звезды "Дома-2" перед странной гибелью
13:17
Чем опасна покупка чересчур дешевой недвижимости
13:14
Мертвое тело пропавшей звезды "Дома-2" выловили из реки
12:54
Спрос на "двушки" снизился в два раза
12:47
Гимн России стал трендом в Сети (видео)
12:47
Старшая отказалась общаться, а младшая сидит у матери на шее: как живут дочери Прокловой
11:26
Как снижение ставки по ипотеке повлияет на рынок недвижимости
11:12
"Жить не хочется": друг о судьбе вдовы юмориста Михаила Евдокимова
11:07
"Пришел на концерт с полицией": Разъяренный Алибасов учинил грязные разборки с Левкиным
11:01
В районе Сахалина спасатели эвакуировали людей с дрейфующих барж
10:56
Доступные новостройки со сдачей в 2022
10:20
"Не готова": Выскочившая замуж 21-летняя дочь Толкалиной оказалась в интересном положении
10:14
Бросил ребенка и укатил за бугор: Как развлекается изменщик Гуф на Мальдивах
09:14
"Его собственный выбор": названа неожиданная причина внезапной смерти 48-летнего Шатунова
09:09
Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
09:06
"Пополнение": Нырнувшей в койку к молодому любовнику Бабкиной привалило хлопот на старости лет
08:42
"Никому они там не нужны": актриса Яковлева заявила о скором возвращении покинувших Родину звезд
06:34
"Это позор": принца Уильяма и Кейт Миддлтон распекли за побег из города
04:12
"Пора!": Раздвинувшую ноги Бузову отправили в родовое кресло после новости о романе с Губерниевым
02:35
Горячо! Сексуальная топ-модель вывалила голую грудь при всем честном народе
00:11
День Евпатия Коловрата: приметы и традиции 24 августа
21:57
"Носатый карлик": Тодоренко превратилась в страшную горбунью
21:31
А как же Пугачева? Галкин попался в ресторане с белокурой красоткой в Польше
20:44
Голая грудь на правительственном уровне: На расколотую надвое Финляндию надвигается беда
19:57
"Мы любим друг друга": сияющая жена Газманова оправдалась после ласк с молодым парнем
19:06
Политолога Дарью Дугину захоронили на кладбище в Подмосковье
18:52
Тянет одеяло на себя: Зазвездившегося Цискаридзе погнали из эфира поганой метлой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются
"Сдулась": сделано заявление о завершении карьеры Ольги Бузовой
"Надоела": бедную Меньшову публично оплевали
"Пополнение": Нырнувшей в койку к молодому любовнику Бабкиной привалило хлопот на старости лет
Запросившая баснословный гонорар Пугачева оказалась никому не нужной на чужбине
"Спилить передние зубы": Разбитая раком Заворотнюк решилась на крайние меры от безысходности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
День памяти Аникиты и Фотия: народные приметы в праздник 25 августа

День памяти Аникиты и Фотия: народные приметы в праздник 25 августа

25 августа 2022 года по народному календарю отмечается день Святого огня.
прочитано 169 раз

ПО ТЕМЕ

Спас Нерукотворный, или Ореховый: приметы и традиции в праздник 29 августа

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

ИСТОРИЯ

25 августа православные верующие отмечают день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты, которые были друг другу племянником и дядей. Они жили в Никомидии в III–IV веках.

Аникита являлся военным сановником во времена правления императора Диоклектиана. Во время гонений на христиан его пытали и бросили на растерзание диким зверям. Но лев к удивлению многих не набросился на него, а стал ласкаться словно кошка. Это заставило многих уверовать в Христа.

Потом произошло землетрясение, в результате которого рухнул языческий храм Геркулеса, погибли многие язычники. Кроме того, палач, призванный обезглавить святого, потерял сознание, пишет Пятый канал. Огнем его тоже не смогли сжечь. Не убили его и в кипящем олове. Оно остыло. Череда этих событий установила торжество веры в городе.

Племянник Аникиты Фотий, видя страдания родного человека, выкрикнул, что языческие боги — ничто по сравнению с Христом. После этого обоих заточили в тюрьму. В 305 году святых мучеников вместе с другими христианами бросили в печь. После этого верующих стало еще больше.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Этот православный праздник называют еще Фотей Поветенным. Такое название с тем, что в этот день крестьяне занимались уборкой сараев для хранения корма, сельскохозяйственного инвентаря. Такие строения называли поветями.

Люди верили, что нельзя допускать неухоженности таких помещений. В этот день уже бывали первые заморозки. Но их уже не страшились, ведь весь урожай почти был уже собран.

Также на Руси этот день назывался днем Святого огня в честь памяти о святых мучениках, которых бросили в огонь.

В это церковный праздник нельзя готовить еду на костре. также нельзя в этот день конфликтовать с близкими, иначе это может обернуться долгой ссорой и разлукой. Нельзя буйно веселиться и употреблять алкоголь.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Пламя. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press
Автор: 25 августа 2022, 00:05 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Россияне прощаются с Бородиной: Слезы наворачиваются

Для многих это шок!
Шоу-бизнес

Старшая отказалась общаться, а младшая сидит у матери на шее: как живут дочери Прокловой

Какими выросли наследницы
Шоу-бизнес

"Ты мой, по любви": пойманная в ресторане с Галкиным белокурая помощница раскрыла рот

Фанаты в шоке
Шоу-бизнес

"Вот это струя!": потерявший стыд Шепелев вытащил свой шланг на камеру и отлил

Ведущий шокировал публику

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 4063 человека
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

В Подмосковье врачи спасли проглотившего 34 магнита ребенка
В Подольске за разбойное нападение задержали троих мужчин
Площадь лесных пожаров в Рязанской области за сутки выросла на четверть
В районе Сахалина спасатели эвакуировали людей с дрейфующих барж
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+