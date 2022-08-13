Евдокимов день: приметы и запреты в канун Успенского поста 13 августа

13 августа 2022 года по народному календарю в России отмечается Евдокимов день или Евдокимово заговенье.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

В народе этот праздник еще называют Заговор бороны или Спасовское заговенье. Эти названия связаны с именем святого Евдокима, о котором вспоминают в канун Успенского поста. "Заговень" значит последний день перед началом поста.

В этот православный праздник молодые люди и девушки выходили на народные гулянья. Они веселились, пели и плясали, водили хороводы, готовясь к строгому посту.

В этот церковный праздник незамужние девушки могли встретить свою судьбу, поэтому на гулянья они стремились надеть все самое красивое. Через два месяца после этого праздника начинался Покров, а это значило начало поры свадеб.

Святого Евдокима люди считали покровителем семей, ему молились о личном счастье и сохранении любви. Женщины просили у него защиты от распада семьи, а также верности супругов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 13 АВГУСТА 2022 ГОДА

В этот православный праздник нельзя выходить из дома без защиты от сглаза. На руку надевали красную нитку, которая должна была защитить от дурного глаза.

В этот день запрещается брать любые вещи у незнакомых людей. Также не стоит и отдавать незнакомцам что-то свое. Даже если вас попросят о помощи незнакомые люди, лучше вежливо отказаться.

Особенно важно уделить внимание вещам, которые вы нашли на перекрестке. такие вещи нельзя брать в руки, так как на них мог быть сглаз. Запрещается в этот православный праздник врать и бездельничать.