Дешевый продукт для крепкого здоровья – советует врач

Врач Александра Пурига рассказала о продукте, который содержит много витаминов и полезных веществ. Это настоящий подарок для тех, кто бережет свое здоровье. Кроме того, это относительно дешевый продукт. Цена в ряде сетевых супермаркетов — около ста рублей без учета акций.

Речь идет о сельдерее. Как передает Царьград, растение полезно для костей. А если регулярно его употреблять, можно избежать проблем с сердцем и снизить вероятность появления диабета второго типа.

Медик советует держать сельдерей в холодильнике завернутым в фольгу, отмечает сайт "Вести Подмосковья". Эксперт предупредила, что в рацион дешевый продукт нужно вводить постепенно, чтобы не навредить организму.