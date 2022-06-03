"Категорически нельзя": Почему ароматная клубника может угробить здоровье

Умеренность — необходимое условие правильного питания. Даже самые вкусные и полезные продукты могут нанести организму ущерб, если объедаться до отвала. Диетолог Елена Соломатина предупредила: в сутки положено употреблять не более 500 граммов клубники. Причем порции должны быть скромными.
Отдельным лицам угощаться лакомой ягодой противопоказано, заявила врач. "Категорически нельзя есть клубнику людям с аллергией", — передает слова медика "Радио 1".
Также эксперт в области правильного питания отметила, что покупной продукт может содержать нитраты и вредное вещество дифенил. Перед употреблением клубнику нужно внимательно осмотреть и пощупать.