Вознесение Господне: что нельзя делать в православный праздник 2 июня

2 июня 2022 года православные верующие отмечают Вознесение Господне.

Вознесение Господне

Нынешний церковный праздник входит в число главных христианских событий года. Он имеет большое значение для всех православных. В этот день верующие отмечают восшествие Христа на небо и вспоминают Его обещание о Втором пришествии. Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне обязательно отправляются в храм, где еще накануне вечером начинаются особые богослужения. В молитвах на Вознесение люди просят у Господа здоровья и благополучия для всех своих близких.

В народе этот день издавна прозвали Вознесеньевым днем. За много лет этот праздник оброс на Руси большим количеством традиций.

Что нельзя делать 2 июня

Как и в другие праздничные дни, на Вознесение строго-настрого запрещается ссориться, скандалить, жаловаться на жизнь, унывать и сквернословить. Любые негативные разговоры в этот день могут пагубно отразиться на дальнейшей жизни верующих. Также 2 июня нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Люди верили, что под видом нищего в этот церковный праздник по улице может ходить сам Спаситель: если отказать убогому, можно отвергнуть Господа.

В числе других необычных запретов этого дня – запрет на ловлю соловьев. Издавна считалось, что на Вознесение эти сладкоголосые птицы поют во славу Божию и препятствовать им нельзя.

Традиции и приметы

Хозяйки в этот православный праздник всегда готовили особые угощения: блины "Христовы лапотки", печенья-лесенки для поминания мертвых, куличи и традиционные сытные пироги. Православные на Вознесение издавна собирались за большим столом, праздновали, славили Господа и поминали умерших.

Что касается погодных примет, то в этот церковный праздник люди верили: