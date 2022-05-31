День Федота Овсяника: что нельзя делать 31 мая

31 мая 2022 года православные верующие чтят память Феодота Анкирского и семи дев-мучениц.

Феодот Анкирский и семь дев

Главные герои нынешнего церковного праздника жили в 3-4 веке – в тяжелые времена гонений на христиан. Феодот владел гостиницей, в которой он организовал приют для верующих. С тетей Феодота – Текусой приключилось несчастье. Ее и еще шестерых благочестивых дев местный правитель Феоткен приказал отдать на осквернение блудникам, но те, сжалившись, отпустили их.

После девам приказали омывать идолов, а когда они отказались, мучениц утопили в озере. Текуса явилась к Феодоту во сне и попросила его похоронить их с подругами по-христиански. Молодой человек выполнил просьбу тети, но за это и сам подвергся пыткам, а после был казнен.

Что нельзя делать 31 мая

В народе сегодняшний церковный праздник прозвали днем Федота Овсяника или днем Семи дев. Считалось, что в этот день незамужним девам негоже сидеть одним дома, иначе можно так и не выйти замуж. Также 31 мая издавна запрещалось приобретать старые вещи и давать ключи от своего дома чужим людям. Плохой приметой в этот день считалось и оборачиваться на оклики. Предки верили, что окликать в этот православный праздник может нечистая сила, которая принесет неприятности.

Приметы и традиции

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, веряне начинали сеять овес. Также из овса в этот день варили кисель, который необходимо было слить под дуб – эти действия должны были принести достаток в дом. Влюбленные в этот день всегда брались за руки и трижды обходили вокруг дуба на долгое семейное счастье.

Что касается погодных примет, то в день Федота Овсяника люди верили: