Никифоров день или Вьюн зеленый: что нельзя делать 15 июня

15 июня христиане традиционно вспоминают святого Никифора.

ИСТОРИЯ

В этот день вспоминают святого Никифора, который жил в Константинополе примерно в 8 веке. Он родился в семье благочестивых людей, поэтому получил церковное образование. Благодаря этому он получил в итоге престижную должность советника императора. Однако высший свет вскоре наскучил Никифору, он захотел посвятить себя Богу, а потому он ушел в монастырь. Когда начались гонения на православных, святого сослали. В тюрьме он прожил еще тринадцать лет, после чего скончался.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

В этот день нельзя с грустью вспоминать умерших родственников, плакать. Это грозит тем, что они начнут во снах являться человеку и жаловаться на несчастья, которые при жизни их преследовали. Поэтому говорить о покойных можно только с улыбкой. Также народ воздерживался от посещения кладбищ, так как можно было подвергнуться атаке злых сил. По этой же причине в этот день на Руси не купались. Кроме того, люди не убирали дом, так как можно было вымести счастье и удачу вместе с мусором.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Традиционно в этот день девушки на Руси плели венки из цветов, которые считали своими оберегами. Также их вешали в домах, хлевах, чтобы защититься от темных сил. Кроме того, люди верили, что год будет плодородным, если разбросать их по полю.

Обязательно было проведение обряда, который назывался "вьюнец". Люди плели из вьюна венок, а затем посещали дом людей, которые недавно связали себя узами брака. В гостях они пели песни, танцевали, водили хороводы.

Также в этот день гадали на погоду: