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17 июня
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Отдание праздника Пятидесятницы: что нельзя делать 18 июня по церковному календарю

Отдание праздника Пятидесятницы: что нельзя делать 18 июня по церковному календарю

Чтобы не согрешить, 18 июня в шестой день Троицкой седмицы 2022 года в церкви есть семь строгих запретов.
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18 июня 2022 года православные верующие отмечают День Отдания праздника Пятидесятницы. В этот день совершается особо торжественное богослужение.

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ИСТОРИЯ

Отдание праздника Пятидесятницы совершается через шесть дней после Троицы. Верующие еще раз прикасаются к событию Евангельской истории, считающемуся Днем Рождения Церкви.

Праздник Святой Троицы или Пятидесятница посвящается сошествию Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после воскресения Христа. Первыми дары Святого Духа получили Богородица и апостолы. Но верующие христиане тоже могут стать причастными.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот день почитается память святого Дорофея и отмечается Дорофеев день. Все запреты и традиции праздников слились воедино, образуя масштабный список из забот и хлопот на 18 июня.

Наши предки верили, что в этот церковный праздник распускается сон-трава, которую надо собрать именно 18 июня. Также верили, что в этот день надо полоть траву, так как она никогда больше не будет расти. То же самое касается волос на теле.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 18 ИЮНЯ 2022 ГОДА

18 июня верующим людям следует особо внимательно относиться к запретам и важным делам, чтобы не согрешить. Нельзя гулять всю ночь, а если уж такое случилось, следует читать защитную молитву.

Также нельзя брать в руки любые острые колющие предметы. Нельзя конфликтовать с родственниками. Запрещено рассказывать все подряд свои секреты и сплетничать. В этот церковный праздник также запрещается вести беседы с незнакомцами. Нельзя отказывать в подаянии.

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Церковь. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 18 июня 2022, 00:03 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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