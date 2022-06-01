Отдание Пасхи: церковный праздник 1 июня по православному календарю

1 июня 2022 года православные верующие отмечают Отдание Пасхи.

Отдание Пасхи

"Отдание" в переводе с греческого языка означает "возвращение". Пасха, как и другие главные церковные праздники, имеет период попразднства, который длится 40 дней. Отдание Пасхи – это последний день этого важного периода. Зная о том, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, верующие отправляются в храм, где совершается торжественное богослужение с теми же праздничными песнопениями, которые произносились в сам день Пасхи.

Отдание Пасхи отмечается верующими за день до церковного праздника Вознесения Господня. В 2022 году последний день попразднства пришелся на первый день лета. На этом православные праздники сегодня не заканчиваются. 1 июня церковь также чтит память князя московского Дмитрия Донского. В народе же этот день часто называют Иваном Долгим.

Что нельзя делать 1 июня

Зная о том, какой важный нынче православный праздник, веряне придерживаются ряда запретов. В этот день запрещено ругаться, лгать, сквернословить, конфликтовать, обсуждать ближних. В день Отдания Пасхи нельзя заниматься физическим трудом: работами по дому, в саду и на огороде. Также в этот церковный праздник ни в коем случае нельзя предаваться унынию и отказывать в любой помощи нуждающимся.

Приметы и традиции

В церковные праздники сегодня православный человек всегда старается сотворить добрые дела, дать милостыню, помочь малоимущим. Наши предки в день Отдания Пасхи отправлялись в больницы и тюрьмы, чтобы хоть как-то помочь сирым и убогим братьям. Сегодня люди чаще проводят этот день с близкими, вместе посещают храм, занимаются духовным развитием и очищением.

Что касается погодных примет, то 1 июня люди издавна верили: