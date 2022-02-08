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Общество
Молодые ученые получили награды от правительства Москвы

Молодые ученые получили награды от правительства Москвы

Лауреатами премии правительства Москвы за 2021 год стали 82 молодых ученых. Претендовать на награду могут исследователи в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет.
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Премия вручается по 22 номинациям. Новые лауреаты занимались разработками в разных сферах, в том числе по борьбе с COVID-19.

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Помимо прочего, наградой отмечено исследование в области анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта для выявления и оценки тяжести значимых заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

Популярность награды среди молодых ученых растет, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что в этом году на конкурс поступило более тысячи заявок – это на 45% больше, чем несколько лет назад.

Ракова подчеркнула, что столица поддерживает развитие науки, помогает молодым ученым. Заммэра напомнила, что в городских школах развивается проект предпрофессионального образования с академическими классами, где ученики проводят проектно-исследовательскую деятельность.

Раскрыть свой потенциал молодые ученые могут в 46 технопарках Москвы. Там есть инфраструктура для разработки и внедрения инновационных решений, отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Каждый более чем из 68 тысяч работников московских технопарков вносит вклад в развитие науки, технологий и нашей столицы в целом", – сказал чиновник.

За последние десять лет премии получили 514 исследователей. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2019 году размер награды увеличили до двух миллионов рублей.

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Фото: АГН «Москва» / Кирилл Зыков
Автор: 8 февраля 2022, 17:24 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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