Володин: Дума обсудит бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение законопроекта о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями. Парламентарии обсудят вопрос на заседании Совета ГД в понедельник, 14 февраля.

Зачастую ребенок нуждается в длительном лечении в больницах, но у его родителей нет средств, чтобы быть рядом, объяснил Володин суть проблемы.

Он подчеркнул, что в такой ситуации детям-инвалидам особенно нужна помощь и поддержка близких.

"Планируем рассмотреть этот законопроект, который внесли депутаты от "Единой России", на пленарном заседании 15 февраля", – написал спикер в своем телеграм-канале.

Согласно законопроекту, ребенок-инвалид может безвозмездно находиться в стационаре с одним из близких. Дополнительных медицинских показаний не потребуется, достаточно статуса инвалида.

Володин напомнил, что за последние несколько лет Госдума приняла законы, которые помогают родителям и детям не разлучаться во время лечения.

Разрешено бесплатное пребывание с ребенком до четырех лет и по медицинским показателям с детьми старше. У родственников есть право находиться в реанимации со своими близкими. "Это касается пациентов всех возрастов", – уточнил спикер.