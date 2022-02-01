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Общество
Кинологи объяснили необходимость новых собачьих площадок в Москве

Кинологи объяснили необходимость новых собачьих площадок в Москве

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин представил проект площадок для выгула собак нового формата. В экспертном сообществе поддержали инициативу столичных властей. Специалисты по разведению и дрессировке собак уверены, что обновленные площадки будут пользоваться популярностью и помогут сделать места отдыха горожан безопаснее и чище.
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Первые собачьи площадки нового формата появились в Москве в 2021 году. Пилотный проект реализован в рамках программы "Мой район" при участии Российской кинологической федерации.

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Эксперты поддержали создание новых собачьих площадок в Москве

Собянин представил проект площадок для выгула собак нового формата

 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Сейчас в столице действуют четыре таких площадки. В 2022 году планируется создать еще 14 новых и благоустроить 50 существующих собачьих площадок во всех округах Москвы, рассказал Собянин.

Обновленные площадки будут востребованы владельцами домашних питомцев, уверен инструктор по дрессировке служебных собак Глеб Мойсеенко. Также эксперт обратил внимание на вопрос безопасности окружающих, ведь зачастую владельцы опасных пород выгуливают своих питомцев в популярных местах отдыха горожан.

"Большие крупные собаки, те же собаки, которые относятся к списку опасных пород должны спокойно где-то гулять, а для этого как раз нам нужны зоны для безопасного выгула, где можно собаку спустить и с ней поиграть или позаниматься", – пояснил Мойсеенко.

С ним согласен кинолог Вячеслав Забелин. Он отметил, что за последние годы число владельцев собак сильно выросло. Чем больше зон для прогулок с домашними питомцами, тем лучше, убежден специалист.

Фото: mos.ru

Современные собачьи площадки должны быть отделены от окон жилых домов и хорошо огорожены, чтобы забор плотно прилегал к земле, рассказал Мойсеенко. "Входная группа должна обладать двумя дверями, тамбурной системой, таким образом, чтобы собаки не смогли выбраться. Ну и хотя бы какие-нибудь урны, и какие-нибудь барьеры, пумы для тренировки собак", – поделился эксперт.

Забелин обратил внимание на покрытие площадок. По его словам, засыпать их песком нельзя, ведь после игры собаки становятся грязными, и хозяева животных неохотно идут на такие площадки.

Также специалисты указали на важность размещения площадок в пешей доступности. Добираться до них на машине мало кто будет – гораздо проще выйти с собакой из дома и спокойно дойти до площадки, отметил Мойсеенко.

Забелин напомнил, что некоторым владельцам в силу возраста и других особенностей тяжело идти с питомцем продолжительное время. "Это должно быть не где-то далеко, в районе – как детские сады – в каждом районе есть", – сказал эксперт.

Фото: mos.ru

Открытое обсуждение концепции новых собачьих площадок поможет сделать эти места комфортными для всех, уверены специалисты. Они призвали учитывать мнения всех сторон – как собачников, так и тех, у кого нет домашних животных.

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Фото: mos.ru
Автор: 1 февраля 2022, 14:11

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