Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

Так, увеличится с последнего месяца зимы материнский капитал. С этого года его индексируют по-новому. Отныне выплату индексируют на размер
фактической инфляции за минувший год. Сегодня это 8,4%.
Нововведения касаются и пенсионеров. Тем из них, кто не работает, проиндексируют страховую часть выплаты – на 8,6%. Средний размер пенсии после пересчета составит 18 984 рубля. Плановая индексация выплат с 1 февраля касается и других выплат.
Имеются в виду социальные пособия, которые не привязаны к размеру прожиточного минимума. Ее размер составит 8,4%. В частности, речь идет о следующих выплатах: единовременное пособие при рождении ребенка, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособия женам и детям военнослужащих по призыву, единовременное пособие при передаче детей в семью, социальное пособие на погребение.
Еще одно нововведение касается должников. Их теперь не смогут оставить без прожиточного минимума. Это 12 654 рубля. Это не касается долгов по алиментам, компенсации вреда здоровью и в связи со смертью кормильца (по судебному решению) и выплаты ущерба, причиненного преступлением.
С 1 февраля 2022 года покупателей квартир оградят от аварийного жилья. Если дом признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, то местные власти отныне обязаны передавать эти данные в Росреестр.
С 1 февраля 2022 года по Пушкинской карте можно будет сходить в кино. Правда, не на все фильмы. Что именно посмотреть за госсчет, можно выбрать в приложении "Госуслуги Культура" или на сайте культура.рф.