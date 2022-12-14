ТОП-5 опасных для туристов стран мира

Общественная служба новостей составила ТОП-5 стран, где туристам сейчас не рады. Чтобы избежать в отпуске беды и сохранить здоровой психику, как минимум, следует отказаться от путешествий в эти государства:
- Афганистан,
- Йемен,
- Сомали,
- Ирак,
- Украина.
Общественная служба новостей составила ТОП-5 стран, где туристам сейчас не рады. Чтобы избежать в отпуске беды и сохранить здоровой психику, как минимум, следует отказаться от путешествий в эти государства:
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