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Общество
Путин отметил вклад "Росатома" в укрепление обороноспособности страны

Путин отметил вклад "Росатома" в укрепление обороноспособности страны

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов "Росатома" с 15-летием государственной корпорации. Он отметил вклад атомщиков в обеспечение ядерного паритета.
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Глава государства заявил, что за 15 лет была создана вертикально интегрированная корпорация с полным циклом в атомной энергетике – от добычи урана до строительства атомных электростанций. Президент обратил внимание на существенный рост в выработке электроэнергии и работу госкорпорации за рубежом.

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"Атомная отрасль вносит поистине уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны", – сказано в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент высоко оценил усилия "Росатома" в реализации программ в разных сферах, включая развитие арктических территорий и Северного морского пути.

Путин выразил уверенность, что госкорпорация продолжит добросовестно работать на благо страны. Он пожелал "Росатому" реализации намеченных планов.

Ранее сообщалось, что "Росатом" строит в Якутии первую в мире наземную атомную станцию малой мощности (АСММ). Применяются реакторные установки "РИТМ-200Н". Установленная электрическая мощность – до 10 МВт. В скором времени ожидается получение лицензии на размещение.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Автор: 1 декабря 2022, 14:21

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