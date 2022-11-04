День народного единства: история и традиции 4 ноября

4 ноября в России отмечают День народного единства. О чем этот праздник, и почему он так важен для россиян, объясняем в материале "Дни.ру".

День народного единства – относительно молодой праздник. Его отмечают с 2005 года. Этот праздник не имеет ничего общего с Днем Октябрьской революции, который отмечали в СССР 7 ноября. 4-го числа Россия вспоминает события, которые произошли гораздо раньше, чем победа большевиков.

4 ноября (22 октября*) 1612 года из Москвы были изгнаны польские интервенты народным ополчением, во главе которого были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. То событие стало завершением Смутного времени в России.

В 1613-м первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович учредил День очищения Москвы от польских интервентов. Через 36 лет этот праздник стал церковно-государственным. 4 ноября православные чтят память Казанской иконы Божией Матери, с которой ополченцы вошли в Москву.

В память о тех событиях на Красной площади был возведен собой Казанской иконы Божией матери. Рядом с Кремлем установлен памятник Минину и Пожарскому, созданный по проекту архитектора Ивана Мартоса.

Во время СССР 4 ноября не было праздничным днем. В 2004-м предложение о возобновлении праздника поступило от Межрелигиозного совета России. Оно было поддержано Государственной Думой. Тогда праздник назвали Днем народного единства.

За 20 лет появились традиции, связанные с этим памятным днем. В этот день устраивают различные концерты и народные гулянья. В Большом Кремлевском зале обычно проходит торжественный правительственный прием, на котором награждают внесших большой вклад в развитие и процветание страны граждан.

В День народного единства (праздник Казанской иконы Божьей Матери) православные посещают храмы и молятся за свою родину и близких, просят Богородицу о мире. В этот день также принято заключать браки.





* по юлианскому календарю

