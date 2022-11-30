Сексолог раскрыла секрет крепких отношений

Эксперт в сфере отношений, а также психолог и сексолог Джо Хеммингс заявила о стереотипах, которые мешают парам в интимной жизни. Как передает РИА ФАН, специалист не считает многочисленные акты половой близости гарантией крепких чувств.
Согласно ее позиции, частота таких контактов говорит лишь об уровне полового влечения. Партнеры могут заниматься сексом достаточно редко, если сами того хотят, без ущерба любовной связи.
Секрет крепких отношений, по мнению сексолога, кроется в обоюдном наслаждении партнеров и целесообразности половых актов. "Зачастую важнее всего качество, а не количество", — объясняет Хеммингс.
Эксперт уточнила: проблемы с эрекцией решаемы даже в пожилом возрасте — просто нужно лечиться. Портал VSE42.RU с отсылкой на слова психолога отмечает, что испытывать влечение можно и в 80 лет.