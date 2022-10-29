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Общество
Сервис для чтения электронных книг Букмейт внесли в список иноагентов

Сервис для чтения электронных книг Букмейт внесли в список иноагентов

Книжный портал Букмейт, относящийся к фирме "Букмейт Лимитед", включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Распространение электронных книг через сервис обременено новым статусом.
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Минюст признал иноагентом ирландскую неправительственную организацию "Букмейт Лимитед", которую в России представляют компании ООО "Букмейт", ООО "Попкорн Букс" и ООО "Индивидум Принт". Ее электронные книги и прочая продукция затрагивают проблемы самоидентификации, расизма, сексизма, а также навязывают аудитории прозападные культурные ценности.

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Согласно позиции Минюста, работа вышеуказанных компаний направлена на дискредитацию ряда конституционных ценностей, а также причинение вреда здоровью несовершеннолетних, их нравственному и духовному развитию. Под запущенным в 2017 году брендом книгопечатания "Попкорн Букс" издавались печатные версии книг для детей на иностранные деньги. Они продвигали в массы культуру ЛГБТ-отношений и искажали представления о социальной ценности традиционных сексуальных отношений.

В настоящее время читателям "Букмейт Лимитед" доступны 850 тыс. книг на 12 языках, а также тысячи аудиокниг и комиксов на 7 языках. В прошлом году выручка российского представительства организации увеличилась на 50%, превысив сумму в 205 млн рублей.

Исходя из заявления правительства, потребителям сервиса для чтения электронных книг Букмейт насаждались прозападные субкультурные ценности, направленные на формирование искаженного мировоззрения у граждан России. В первую очередь — у представителей молодежи.

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Фото: pixabay.com
Автор: 29 октября 2022, 11:24 Источник: Пресс-служба ✓ Надежный источник
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