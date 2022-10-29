Как высыпаться за несколько часов: совет сомнолога

Многие люди жалуются на недостаток времени в сутках. Желая выполнить как можно больше дел, они сокращают время сна. Но лечь в постель после полуночи и проснуться рано утром – значит, снизить свою продуктивность. Однако способ высыпаться за короткое время все-таки есть. О нем рассказал специалист.

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