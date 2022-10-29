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Общество
Какими болезнями можно заразиться через посуду

Какими болезнями можно заразиться через посуду

Какими болезнями можно заразиться через посуду, рассказала врач-терапевт "СМ-Клиника" в Солнечногорске Вера Сухова.
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Чтобы избежать различных инфекций, необходимо соблюдать личную гигиену. Это знают все, но многие пренебрегают советами врачей и поступают так, как удобно, и не осознают, какими болезнями можно заразиться. Главное правило, которое озвучила эксперт Вера Сухова: нельзя использовать одну и ту же посуду разными членами семьи.

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Пить из одной кружки не следует, ведь многие болезни передаются именно через бытовые предметы. Например, можно подхватить герпес, чесотку, хеликобактерную инфекцию. Также возникает вероятность возникновения гельминтов, гепатита А, ОРВИ, в редких случаях – столбняка, газовой гангрены, бруцеллеза.

По словам терапевта, необходимо как следует обрабатывать предметы и вещи, которые используются несколькими людьми. Это и значит соблюдение личной гигиены. Советами и правилами не нужно пренебрегать, даже если среди членов семьи нет тех, кто страдает инфекционными заболеваниями.

Среди болезней, которыми можно заразиться через посуду, – простудные. Ранее Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус назвал главный миф таких заболеваний. Его слова приводили "Дни.ру".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 29 октября 2022, 09:14 Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник

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