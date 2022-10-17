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Забудьте, что вы знали о простуде: врач назвал главный миф заболевания

Забудьте, что вы знали о простуде: врач назвал главный миф заболевания

Имеют ли связь сквозняк и простуда, рассказал известный врач-иммунолог.
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Нередко можно услышать жалобу простудившегося человека на сквозняк. Якобы его продуло, и поэтому он ходит с соплями и кашляет. Это, разумеется, не совсем так. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук и телеведущий Андрей Продеус разрушил главный миф и объяснил, как человек может заболеть на самом деле и причем тут вообще открытая форточка или кондиционер.

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По словам специалиста, болезнь появляется вовсе не из-за ветра, а из-за вирусов и микробов, которые попадают в организм. Мол, даже если есть холодное мороженое или пить холодную воду, не всегда можно заболеть. Для простуды нужен патоген. Если его нет – болезни нет.

То есть переохлаждение лишь способствует развитию заболевания, а не становится причиной. Важно проверять организм на наличие хронической инфекции, узнать, есть ли хронический аденоиды, тонзиллит, кариес или заболевания бактериального характера в ротовой полости и носоглотке, сказал Продеус.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, когда заложенность носа не нуждается в лечении. По его словам, далеко не всегда это является симптомом простуды. О чем рассказал эксперт россиянам, ранее писали "Дни.ру".

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 октября 2022, 06:23 Источник: Telegram-канал "Профессор Продеус" ✓ Надежный источник

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