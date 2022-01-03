День Петра и Прокопия: Что нельзя делать 3 января

3 января православные чтят память Святителя Петра и Прокопия Вятского.

Петр был первым митрополитом, жившим в Москве.

История

Свя­той мит­ро­по­лит Петр ро­дил­ся на Во­лы­ни от бла­го­че­сти­вых ро­ди­те­лей. В двенадцать лет по­сту­пил в мо­на­стырь. Получив чин свя­щен­ства, он по уда­лил­ся из мо­на­сты­ря и ос­но­вал оби­тель в уеди­нен­ном ме­сте на бе­ре­гу ре­ки Ра­ти. В 1325 го­ду Петр по прось­бе Иоан­на Ка­ли­ты пе­ре­нес мит­ро­по­ли­чью ка­фед­ру из Вла­ди­ми­ра в Моск­ву, что име­ло важ­ное зна­че­ние для всей Рус­ской Зем­ли. Прокопий Вятский был юродивым, так как в 12 лет его ударила молния. Тогда он и получил дар предсказывать беды и болезни. Попал на излечение в Успенский монастырь, где познал веру.

Что нельзя делать 3 января

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В православный праздник Святителя Петра нельзя подслушивать и подглядывать, чтобы не лишиться зрения. Не стоит давать обещаний, их вряд ли получится исполнить. В церковный праздник запрещается поднимать что-либо с земли, находка принесет несчастья. Нельзя желать здоровья и удачи, а то можно навлечь обратные явления. Этот церковный праздник запрещает. Супругам не стоит спать на чужих подушках, чтобы не привлечь в брак измену.

Традиции и приметы

3 января 2022 года православные чтят память Святителя Петра и Прокопия Вятского. В этот церковный праздник испокон веков обращали внимание на приметы.