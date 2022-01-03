День Петра и Прокопия: Что нельзя делать 3 января

Петр был первым митрополитом, жившим в Москве.
История
Святой митрополит Петр родился на Волыни от благочестивых родителей. В двенадцать лет поступил в монастырь. Получив чин священства, он по удалился из монастыря и основал обитель в уединенном месте на берегу реки Рати. В 1325 году Петр по просьбе Иоанна Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело важное значение для всей Русской Земли. Прокопий Вятский был юродивым, так как в 12 лет его ударила молния. Тогда он и получил дар предсказывать беды и болезни. Попал на излечение в Успенский монастырь, где познал веру.
Что нельзя делать 3 января
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В православный праздник Святителя Петра нельзя подслушивать и подглядывать, чтобы не лишиться зрения. Не стоит давать обещаний, их вряд ли получится исполнить. В церковный праздник запрещается поднимать что-либо с земли, находка принесет несчастья. Нельзя желать здоровья и удачи, а то можно навлечь обратные явления. Этот церковный праздник запрещает. Супругам не стоит спать на чужих подушках, чтобы не привлечь в брак измену.
Традиции и приметы
3 января 2022 года православные чтят память Святителя Петра и Прокопия Вятского. В этот церковный праздник испокон веков обращали внимание на приметы.
- Если мороз в течение дня ослабевает — погода будет пасмурная и снежная
- Выпал снег — к плодородному лету
- Ярко-красный рассвет — к метели
- Сильная вьюга или пурга — зима затянется