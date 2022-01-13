Васильев день: что нельзя делать в канун старого Нового года 13 января

История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует вспомнить историю. Святой Василий Великий был богословом, проповедником. Кроме того, он изобрел иконостас. Василий долгое время проповедовал в Иерусалиме, но через некоторое время вернулся в родную Кесарию, где и стал епископом. После смерти его канонизировали.
Что нельзя делать 13 января
В этот церковный праздник день запрещалось начинать с разговоров. Затевать беседу рекомендовали только после умывания, иначе весь год проведешь в пересудах. Нельзя скандалить. 13 января предки запрещали считать мелочь и давать в долг, чтобы в будущий год не плакать и не ходить в долгах. Нельзя экономить на еде для гостей и не пускать колядующих.
За праздничный стол нельзя было садиться в черной одежде. Наши предки верили, что иначе в течение года не раз придется носить траур. Женщинам нельзя весь день проходить в одном наряде.
Традиции и приметы
Святой Василий считался покровителем свиноводства, поэтому на ужин в этот день готовили жареную свинью. Также было принято жертвовать в этот церковный праздник, идя в храм, свинину и деньги.
Святой Василий покровительствовал и садам. Чтобы был хороший урожай, в Васильев вечер дети обсыпали избы ячменем, гречихой и пшеницей, ходя от дома к дому и распевая Васильеву коляду. А хозяева их за это благодарили сладостями. Зерно же собирали, а потом добавляли к посевному. Считалось, что в таком случае урожай будет хороший.
- Если выдалась звездная и ясная ночь – это к богатому урожаю.
- Теплый вечер 13 января сулит дождливое лето.
- Метель метет в этот православный праздник день – к урожаю на орехи.
- Высоко солнце на небе – плодовые будут плодоносить хорошо.
- Большое количество блюд на столе, особенно свиных, – удача весь год.
- Заболеть в Васильев вечер – не выздороветь до конца месяца.
- Собака чужая в дом забрела 13 января – нечисть из дома ушла.
- Кот чей-то в дом пришел – жди неприятностей.
- Разбить посуду в этот церковный праздник – к ссоре.