Васильев день: что нельзя делать в канун старого Нового года 13 января

13 января 2021 года на Руси отмечали Васильев вечер, или Васильеву коляду. Свое название этот церковный праздник получил благодаря Святому Василию Великому.

История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует вспомнить историю. Святой Василий Великий был богословом, проповедником. Кроме того, он изобрел иконостас. Василий долгое время проповедовал в Иерусалиме, но через некоторое время вернулся в родную Кесарию, где и стал епископом. После смерти его канонизировали.

Что нельзя делать 13 января

В этот церковный праздник день запрещалось начинать с разговоров. Затевать беседу рекомендовали только после умывания, иначе весь год проведешь в пересудах. Нельзя скандалить. 13 января предки запрещали считать мелочь и давать в долг, чтобы в будущий год не плакать и не ходить в долгах. Нельзя экономить на еде для гостей и не пускать колядующих.

За праздничный стол нельзя было садиться в черной одежде. Наши предки верили, что иначе в течение года не раз придется носить траур. Женщинам нельзя весь день проходить в одном наряде.

Традиции и приметы

Святой Василий считался покровителем свиноводства, поэтому на ужин в этот день готовили жареную свинью. Также было принято жертвовать в этот церковный праздник, идя в храм, свинину и деньги.

Святой Василий покровительствовал и садам. Чтобы был хороший урожай, в Васильев вечер дети обсыпали избы ячменем, гречихой и пшеницей, ходя от дома к дому и распевая Васильеву коляду. А хозяева их за это благодарили сладостями. Зерно же собирали, а потом добавляли к посевному. Считалось, что в таком случае урожай будет хороший.