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Васильев день: что нельзя делать в канун старого Нового года 13 января

Васильев день: что нельзя делать в канун старого Нового года 13 января

13 января 2021 года на Руси отмечали Васильев вечер, или Васильеву коляду. Свое название этот церковный праздник получил благодаря Святому Василию Великому.
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История

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Чтобы понять, какой сегодня праздник, следует вспомнить историю. Святой Василий Великий был богословом, проповедником. Кроме того, он изобрел иконостас. Василий долгое время проповедовал в Иерусалиме, но через некоторое время вернулся в родную Кесарию, где и стал епископом. После смерти его канонизировали.

Что нельзя делать 13 января

В этот церковный праздник день запрещалось начинать с разговоров. Затевать беседу рекомендовали только после умывания, иначе весь год проведешь в пересудах. Нельзя скандалить. 13 января предки запрещали считать мелочь и давать в долг, чтобы в будущий год не плакать и не ходить в долгах. Нельзя экономить на еде для гостей и не пускать колядующих.

За праздничный стол нельзя было садиться в черной одежде. Наши предки верили, что иначе в течение года не раз придется носить траур. Женщинам нельзя весь день проходить в одном наряде.

Традиции и приметы

Святой Василий считался покровителем свиноводства, поэтому на ужин в этот день готовили жареную свинью. Также было принято жертвовать в этот церковный праздник, идя в храм, свинину и деньги.

Святой Василий покровительствовал и садам. Чтобы был хороший урожай, в Васильев вечер дети обсыпали избы ячменем, гречихой и пшеницей, ходя от дома к дому и распевая Васильеву коляду. А хозяева их за это благодарили сладостями. Зерно же собирали, а потом добавляли к посевному. Считалось, что в таком случае урожай будет хороший.

  • Если выдалась звездная и ясная ночь – это к богатому урожаю.
  • Теплый вечер 13 января сулит дождливое лето.
  • Метель метет в этот православный праздник день – к урожаю на орехи.
  • Высоко солнце на небе – плодовые будут плодоносить хорошо.
  • Большое количество блюд на столе, особенно свиных, – удача весь год.
  • Заболеть в Васильев вечер – не выздороветь до конца месяца.
  • Собака чужая в дом забрела 13 января – нечисть из дома ушла.
  • Кот чей-то в дом пришел – жди неприятностей.
  • Разбить посуду в этот церковный праздник – к ссоре.

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Фото: Hauke-Christian Dittrich / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 02:32 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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