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День епископа Бострийского: что нельзя делать 12 января

День епископа Бострийского: что нельзя делать 12 января

12 января церковь чтит одного из 70-ти апостолов Тимона, а также отмечает еще две памятные даты.
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Тимон служил епископом в Аравии. Его казнили язычники. Тимон погиб за веру в Христа. Также 12 января церковь чтит память святого Макария, митрополита Московского и всея Руси.

Он жил в период с 1482 по 1563 год и всю свою сознательную жизнь реставрировал церкви и иконы. Также он создал книгопечатание на Руси. В 1988 году его причислили к лику святых.

12 января 2022 года отмечается и еще один праздник – день Анисии Солунской. Во времена царствования императора Максимиана Анисия также пострадала за веру в Христа. Когда она выкрикнула имя Христа, воин пронзил ее мечом.

Также 12 января 2022 года православные верующие вспоминают священномученика Зотика Сиропитателя, который родился в Риме. Он жил во времена правления Константина Великого и служил ему.

После того, как столица империи перенесли из Рима в Константинополь, Зотик решил принять пресвитерианство и стал немил государю. По приказу правителя его казнили за открытие дома для странников и обездоленных.

ПРИМЕТЫ

Если 12 января вороны садятся низко к земле, значит вскоре поднимется ветер. Если днем ветер меняет направление, погода вскоре испортится.

Если кошка прячется под диван или жмется к теплому – к усилению холодов.

Если же животное вальяжно разлеглось подле дома – к потеплению.

Если воробьи чирикают наперебой – к оттепели.

Если тетерев сел на верхушку дерева – к метели.


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Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 00:16 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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