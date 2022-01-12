День епископа Бострийского: что нельзя делать 12 января

Тимон служил епископом в Аравии. Его казнили язычники. Тимон погиб за веру в Христа. Также 12 января церковь чтит память святого Макария, митрополита Московского и всея Руси.
Он жил в период с 1482 по 1563 год и всю свою сознательную жизнь реставрировал церкви и иконы. Также он создал книгопечатание на Руси. В 1988 году его причислили к лику святых.
12 января 2022 года отмечается и еще один праздник – день Анисии Солунской. Во времена царствования императора Максимиана Анисия также пострадала за веру в Христа. Когда она выкрикнула имя Христа, воин пронзил ее мечом.
Также 12 января 2022 года православные верующие вспоминают священномученика Зотика Сиропитателя, который родился в Риме. Он жил во времена правления Константина Великого и служил ему.
После того, как столица империи перенесли из Рима в Константинополь, Зотик решил принять пресвитерианство и стал немил государю. По приказу правителя его казнили за открытие дома для странников и обездоленных.
ПРИМЕТЫ
Если 12 января вороны садятся низко к земле, значит вскоре поднимется ветер. Если днем ветер меняет направление, погода вскоре испортится.
Если кошка прячется под диван или жмется к теплому – к усилению холодов.
Если же животное вальяжно разлеглось подле дома – к потеплению.Если воробьи чирикают наперебой – к оттепели.
Если тетерев сел на верхушку дерева – к метели.