День Гусятника: народные приметы и запреты 28 сентября

28 сентября верующие чтут память преподобного Никиты Готфского. В народе у праздник называют День Гусятника.



Самым известным и особо почитаемым еще со времен Византии остается великомученик Никита Готфский. Его память православная церковь чтит 28 сентября.

История

Никита Готфский был полководцем и жил на берегах Дуная. Крещен был в Тавриде (Крым) епископом Феофилом. Всю жизнь он воевал против готского короля Атанариха, который являлся язычником и яростным гонителем христианской веры. Будучи уже побежденным, Атанарих смог оправиться и разгромить христиан. Вернув себе трон, правитель начал сильные гонения на христианскую веру. Много верующих было замучено, в том числе и воин Никита Готфский.



Традиции

Наши предки в этот день отправлялись в поле для того, чтобы собрать урожай репы и срезать с нее ботву. Репа пользовалась популярностью у крестьян. Народ употреблял ее в пищу в любом виде.

28 сентября люди ходили на охоту. Если верить легендам, подстреленный в этот день гусь обещает охотнику продукты на весь год. В этот день резали и домашних гусей, а затем готовили из них вкусные блюда и праздновали День Гусятника в кругу семьи.

День Гусятника подходил почти для любых дел. Например, сегодня надо сделать как можно больше добрых поступков и быть милосердным. Говорят, что начало нового дела в этот день предвещает успех. Считается, что преподобный Никита Готфский благоволит к начинаниям.

28 сентября запрещается нецензурно выражаться, оскорблять кого-либо, обижаться, ругаться, негативно мыслить и завидовать.

Наши предки внимательно изучали погодные условия и поведение животных в этот день. Говорят, что если начал дуть холодный ветер, то будущее лето будет очень теплым. А если был теплый и сухой день, то стоит ждать холодную и снежную зиму.

Говорят, что если гуси начали высоко лететь, то весной стоит готовиться к наводнению. Если же гусь стоит над лужей, а затем поджал одну ногу, будут морозы, если птица начала купаться в воде, погода будет очень теплой.

Именины



28 сентября именины отмечают: Акакий, Андрей, Богдан, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Петр, Степан, Яков, Ян, Евдокия, Людмила, Мария.