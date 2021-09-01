Собянин рассказал об открытии фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем"

Фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" пройдет в Москве с 1 сентября по 1 октября 2021 года.

После долгого перерыва в Москве снова организуют фестивали. "Цветочный джем" проводится в столице уже в четвертый раз. 1 сентября заработали 35 площадок. Гостей ждут 75 тысяч деревьев, кустарников и цветов. На фестивале будут продавать оригинальное варенье, джем и сувениры, а столичные рестораторы порадуют своими блюдами и десертами.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что 11 сентября на 17 площадках можно будет принять участие в создании мини-садов. Однако никаких мастер-классов, как и шумных народных гуляний, не будет. Мероприятие проводится с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

"Более масштабные городские праздники будут возобновлены только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки", – сообщил Собянин.

Напомним, "Цветочный джем" – это не просто фестиваль, а открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна. Он проходит в рамках цикла уличных мероприятий "Московские сезоны".

Кстати, в 2019-м участники "Цветочного джема" создали 42 летних сада, 15 тысяч цветников и четыре новых городских парка. В том году площадки фестиваля посетили около восеми миллионов человек – не только москвичи, но и туристы.