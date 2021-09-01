Володин поздравил россиян с Днем знаний

Председатель Госдумы назвал 1 сентября особым днем. По его словам, этот праздник наполнен теплом встреч с одноклассниками и учителями, радостным волнением перед звонком на первый урок в школе и первую лекцию в вузе.
1 сентября – начало нового ответственного этапа в жизни, подчеркнул Володин. Спикер Госдумы успехов в учебе и здоровья.
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