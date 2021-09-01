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Общество
Володин поздравил россиян с Днем знаний

Володин поздравил россиян с Днем знаний

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил с Днем знаний школьников и учителей, студентов, преподавателей и всех граждан.
прочитано 161 раз

Председатель Госдумы назвал 1 сентября особым днем. По его словам, этот праздник наполнен теплом встреч с одноклассниками и учителями, радостным волнением перед звонком на первый урок в школе и первую лекцию в вузе.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 1 сентября 2021, 10:51 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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