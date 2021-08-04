"Единая Россия" будет контролировать капремонт в школах

"Единая Россия" намерена контролировать процесс капитального ремонта в образовательных учреждениях в регионах страны. Для этого партия и Министерство просвещения создадут совместный центр по контролю за программой капремонта школ. К его работе должны быть привлечены не только эксперты, но и родительское сообщество.
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генсовета "ЕР" Андрей Турчак подчеркнул необходимость в следующие два года отремонтировать максимальное количество школ, для которых уже подготовлена соответствующая проектно-сметная документация. Об этом он заявил во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым и директорами учебных заведений в регионах. Конференция прошла 4 августа.
"Составлен реестр школ, которые требуют первоочередного ремонта. Наша задача – этот реестр вместе отработать, и в рамках уже корректировки проекта бюджета и его принятия на 2022 и плановый период 2023-2024 годов обеспечить силами фракции "Единой России" финансирование данной программы", – отметил Турчак.
Он также призвал секретарей региональных отделений и партийных активистов совместно с министерствами образования субъектов РФ создать рабочие группы по контролю всех этапов капремонта: от документации и проведения экспертиз до приемки работ.
Турчак подчеркнул, что ни один акт приемки отремонтированной школы не должен приниматься без подписи родительского комитета и директора школы. По мнению политика, позиция директоров и родительских комитетов должна иметь первостепенное значение в этом процессе.
Отметим, что с 2022 года будет ремонтироваться 1500 школ ежегодно – скорректировать программу удалось при поддержке "Единой России". За пять лет в порядок приведут 7211 зданий образовательных учреждений. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Строительство новых образовательных учреждений и ремонт старых станет важным элементом "народной программы" партии. Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил Президент России Владимир Путин.
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