Володин назвал российский триколор олицетворением силы и мощи страны

На протяжении веков российский триколор олицетворяет силу, мощь, национальное достоинство нашей страны, а также связь эпох и преемственность поколений, отметил председатель ГД.
"Символизирует свободу и независимость России. Вызывает гордость и уважение", – приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.
День Государственного флага России установлен указом президента от 20 августа 1994 года. Бело-сине-красный флаг в качестве официального символа был восстановлен 22 августа 1991 года.
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