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Общество
Врачи поддержали программу "Миллион призов" для голосующих онлайн

Врачи поддержали программу "Миллион призов" для голосующих онлайн

Медики уверены, что розыгрыш призов среди избирателей поможет снизить осеннюю заболеваемость.
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Как правило, в осенний период возрастает количество простудных заболеваний. Эпидемиологическая ситуация осложнена также пандемией коронавируса. В этих условиях эксперты призывают граждан максимально сократить количество социальных контактов.

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Меж тем, в сентябре 2021 россиянам предстоит выбирать депутатов Государственной Думы. Московские власти грамотно подошли к решению этой ситуации и предложили жителям столицы воспользоваться системой онлайн-выборов на портале mos.ru с 17 по 19 сентября.

Более того, москвичи получат возможность не просто безопасно исполнить гражданский долг, но и выиграть потрясающие призы. Для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) действует акция "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Многие эксперты высоко оценивают ее потенциал.

Так, программу поддержали медики и ученые. Специалисты уверены, что она поможет снизить риск распространения осенних вирусов и защитить москвичей от ненужных заболеваний. Врачи считают, что акция мотивирует горожан остаться дома и сократить социальные контакты.

Доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский отметил, что рост числа заболевших может отрицательно сказаться на столичной системе здравоохранения, потому что эпидемии обязательно приводят к перегрузкам медучреждений и нехватке врачей, а также лекарств и оборудования. Он отметил, что программа "Миллион призов" внедрена очень вовремя.

"Любое ограничение контактов замедляет распространение вируса, а, следовательно, нагрузку на систему здравоохранения", – подчеркнул Аграновский.

Кроме того, профессор заявил о необходимости делать прививки, потому что все остальные меры являются второстепенными. Он отметил, что акция поможет снизить риски как среди участников выборов, так и среди детей, потому что очень часто УИКи располагаются непосредственно в школах. Уменьшение количества посетителей убережет как учителей, работающих на участках, так и детей от новых штаммов ковида, считает эксперт.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев уверен, что самоизоляция по-прежнему остается одним из самых эффективных способов купирования болезни. Он также высоко оценил акцию "Миллион призов", подчеркнув, что она особенно привлекательна для людей, находящихся в группе риска.

"Каждый пациент с гриппом в среднем заражает 2-3 человека. Но когда он болеет дома, эти условные 2-3 человека с ним не контактируют, и инфекция купируется. Поэтому самоизоляция тоже очень важный фактор", – уточил медик.

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Фото: pixabay.com
Автор: 19 августа 2021, 15:00 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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