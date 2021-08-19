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Общество
Сетевые аптеки поддержали программу "Миллион призов" для голосующих онлайн

Сетевые аптеки поддержали программу "Миллион призов" для голосующих онлайн

Участники сентябрьских дистанционных выборов в Госдуму смогут потратить призовые баллы в аптеках.
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Меньше месяца остается до старта выборов в Государственную Думу РФ. Жители российской столицы с 17 по 19 сентября смогут избрать депутатов не только традиционным способом, но и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на платформе mos.ru. Специалисты обращают внимание на высокий уровень надежности данной системы и подчеркивают ее актуальность в период пандемии коронавируса, когда необходимо максимально сократить социальные контакты.

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Москвичи, участвующие в онлайн-выборах, смогут заработать от десяти до ста тысяч призовых баллов в рамках акции "Миллион призов – #ВыбираемВместе". Их можно направить на благотворительность или потратить на покупки у партеров программы. Так, к акции присоединились уже шесть аптечных сетей. Они готовы предоставить москвичам богатый ассортимент лекарств, медицинского оборудования и косметических средств.

Всего в рамках акции "Миллион призов" будет разыграно 250 тысяч различных подарков. Самые везучие участники дистанционных выборов могут рассчитывать на автомобиль или однокомнатную квартиру в Москве. Счастливые обладатели сертификатов на 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов смогут потратить их на покупку продуктов, одежды, обуви, украшений, детских и спортивных товаров, цветов и лекарств по курсу "один балл – один рубль".

Отметим, что подать заявку на участие в ДЭГ можно до 13 сентября включительно. Участвовать в онлайн-голосовании могут совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на сайте mos.ru.

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Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / mos.ru
Автор: 19 августа 2021, 12:08 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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