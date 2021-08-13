Политологи прокомментировали акцию для участников электронного голосования

В Москве для участников дистанционного электронного голосования запустили акцию "Миллион призов – ВыбираемВместе". Подобными способами для привлечения избирателей пользуются во всем мире, отметили политологи.

Жителей столицы, проголосующих на думских выборах электронно, ждет множество призов. Москвичи могут выиграть квартиры и машины, получить сертификаты в торговые, аптечные сети, кафе и рестораны.

Стимулирование явки такими методами – мировая практика, отметил политолог Олег Мазур. По его мнению, экономическая стимуляция поможет сделать активное участие граждан в выборах стандартом поведения.

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров рассказал, что к поощрениям избирателей прибегают партии США. Это считается нормальной тенденцией, подчеркнул эксперт.

Каждая страна выбирает свои способы привлечения избирателей. В одних гражданам предоставляют скидки в супермаркетах, а в других предпочитают метод кнута и наказывают за неявку.

Такие санкции не очень эффективны, считают российские эксперты. Необходимо мотивировать человека на активное проявление гражданской позиции, а страх не помогает развитию демократического общества, приводит мнение Мазура "Газета.ру".

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. На дистанционное голосование записались уже более 500 тысяч жителей столицы. Прием заявок продлится до 23:59 13 сентября.