В тестировании онлайн-голосования приняли участие около 90 тысяч москвичей

Тестирование платформы для дистанционного голосования на портале mos.ru проходит с 29 по 30 июля.

Москвичи участвуют в тестировании системы дистанционного электронного голосования. Они отвечают на два вопроса, касающиеся обязательной вакцинации от коронавируса и развития личного и общественного транспорта. Свое мнение уже высказали около 90 тысяч человек.

Специалисты также проверяют работу новых функций, например, отложенного решения. Благодаря этому нововведению, можно заново загрузить бюллетень и проголосовать, если при его открытии произошла ошибка. В ходе тестирования серьезных сбоев зафиксировано не было, система работает стабильно.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru и перейти на страницу тестирования. Голосование завершится 30 июля в 20:00.

За процессом следят члены общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, а также представители общественных организаций, специалисты департамента информационных технологий Москвы и члены технической группы по электронному голосованию.



Кстати, онлайн-голосование также проверяли эксперты в области информационных технологий из США, Германии, Нидерландов, Франции и стран Юго-Восточной Азии. Зарубежные специалисты высоко оценили систему электронного голосования. Они назвали изменения в российском избирательном процессе позитивными и прогрессивными.

