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Общество
В Общественном штабе рассказали о защите тестового онлайн-голосования

В Общественном штабе рассказали о защите тестового онлайн-голосования

В Москве в среду, 28 июля, разделили цифровой ключ для расшифровки результатов тестового голосования. Это необходимо, чтобы итоги сохранялись в тайне до окончания процедуры.
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Узнать итоги можно будет только после окончания тестового голосования. Ключ соберут вместе 30 июля. После этого начнется расшифровка результатов, сообщил руководитель управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

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"Чтобы избиратели смогли проголосовать, и их голос был зашифрован и затем расшифрован, мы и проводим сегодня эту процедуру", – пояснил он.

Части ключа записаны на отдельную флеш-карту. Каждая защищена кодом, который известен только хранителям ключа – членам Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Флеш-карты с частями ключа запечатали в защищенные от взлома сейф-пакеты и передали хранителям. Компьютер, где сгенерировали ключ, отключат от Сети, поместят в экранируемый пакет и кейс и отправят на хранение.

Столица готова к тестированию системы онлайн-голосования, отметила замруководителя Общественного штаба Ольга Кириллова. По ее словам, узнать результаты голосования можно будет только после соединения всех частей ключа на том же компьютере, где его разделили.

Тестовое голосование в Москве пройдет 29-30 июля. Принять участие могут совершеннолетние жители столицы с полной учетной записью на портале mos.ru.

Участники выскажут свое мнение об обязательной вакцинации от коронавируса представителей общественно значимых профессий. Также москвичей спросят о том, развитию какого транспорта власти должны уделять приоритет – личного или общественного.

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Фото М. Денисова. Mos.ru
Автор: 28 июля 2021, 14:58 Источник: Общественная палата России ✓ Надежный источник

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