Володин призвал ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Мошенничество по телефону и с использованием интернета нужно выделить в отдельный и более тяжкий состав преступления, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Целесообразно рассмотреть вопрос в числе приоритетных после выборов в ГД, отметил политик.

