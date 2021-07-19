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Общество
Володин: Принятые седьмой Думой законы помогли в борьбе с пандемией

Володин: Принятые седьмой Думой законы помогли в борьбе с пандемией

Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения стало одним из приоритетов в работе Государственной Думы седьмого созыва, написал в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.
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Одним из важнейших решений он назвал закон о дистанционной торговле лекарствами. "У граждан появилась возможность купить лекарства через Интернет, заказав их доставку на дом, за исключением наркотических и психотропных препаратов", – отметил спикер.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Парламентарии ввели штрафы за завышение цен на лекарства. Для должностных лиц они составляют до 500 тысяч рублей, для ИП и компаний –
двукратный размер излишне полученной выручки за весь период совершения правонарушения, но не более одного года.

Одна из принятых норм устанавливает, что правительство в в условиях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания может устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Также Володин напомнил, что теперь воспрепятствование работе медика наказывается штрафом от четырех до пяти тысяч рублей. "Ответственность за непропуск машины скорой помощи на дороге прописана отдельно: штраф за это нарушение такой же, а прав можно лишиться на срок до года", – написал спикер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press / www.globallookpress.com

Кроме того, Дума седьмого созыва приняла законы о телемедицине, о паллиативной помощи, о допуске родственников пациентов в отделения интенсивной терапии или реанимации. "Раньше на практике часто это оставалось жестом доброй воли главного врача", – напомнил Володин.

Отметил спикер и закон о выходном дне для диспансеризации. Регулярное прохождение обследования позволяет выявить хронические или смертельно опасные заболевания на ранних стадиях, пояснил председатель ГД.

Другие принятые седьмой Думой нормы касаются штрафов за пропаганду и незаконную рекламу "веселящего газа", ужесточения антитабачного законодательства, повышения ответственности за продажу насвая и снюса.

"В том числе благодаря своевременно принятым законам Россия оказалась более подготовленной, когда весь мир столкнулся с пандемией", – подчеркнул Володин.

Еще одна важная мера предусматривает финансирование высокотехнологичных медицинских центров и клинических баз медуниверситетов напрямую из федерального ОМС, минуя посредников в лице страховых компаний.

"Изменения направлены на повышение эффективности использования средств обязательного медицинского страхования и предоставления медпомощи", – поясни председатель ГД.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 19 июля 2021, 16:46 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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