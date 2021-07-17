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Общество
Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

Собянин предложил правозащитнице Разворотневой стать его советником по вопросам ЖКХ

В штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии "Единая Россия" состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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Сергей Собянин предложил правозащитнице, руководителю АНО "Центр защиты прав москвичей" Светлане Разворотневой должность советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ. Градоначальник сделал такое заявление во время встречи в штабе общественной поддержки с кандидатами и сторонниками партии "Единая Россия".

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Собянин отметил, что Разворотнева профессионально и активно занимается темой ЖКХ. "Если вам не сложно, приглашаю вас стать советником на общественных началах по вопросам ЖКХ, и будете как раз обобщать требования, инициативы, о которых вы говорили, чтобы двигались более активно по их решению", – сказал мэр столицы.

Разворотнева согласилась стать советником, а также поблагодарила Собянина за оказанное доверие.

"Я надеюсь, что действительно буду полезна и городу, и людям", – сказала правозащитница.

Руководитель АНО "Центр защиты прав москвичей" во время встречи также рассказала, что одним из основных направлений в настоящий момент является общественный контроль в сфере ЖКХ и работа с собственниками жилья. Разворотнева предложила обучать собственников основам капитального ремонта и давать материальное вознаграждение председателям советов домов за работу с управляющими компаниями и подрядными организациями.

"От активного участия в капремонте собственников квартир во многом зависят его результаты. Мало кто из собственников знает, на что они имеют право, и как правильно действовать в такой ситуации", – считает правозащитница.

Светлана Разворотнева также отметила, что развитие сферы ЖКХ в Москве находится на высоком уровне, но как советник мэра она готова разработать серию комплексных предложений по дальнейшему улучшению этой отрасли.

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Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2021, 15:09 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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