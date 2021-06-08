"Мы не хотим такого будущего": Жириновский призвал ограничить число детей в семьях

По мнению председателя ЛДПР Владимира Жириновского, когда на планете станет меньше людей, то жизнь на ней улучшится.

В своем телеграм-канале Владимир Жириновский прокомментировал недавнюю новость – в Китае разрешили семьям иметь третьего ребенка. По мнению депутата Госдумы, Пекин думает лишь о том, кто будет работать в стране; хочет превратить женщину в производителя "человеко-единиц".

Председатель ЛДПР считает разумным ограничить число детей в семьях. Мол, одного ребенка вполне достаточно. Если такие меры будут введены, то население Земли сократится. Когда на планете останется 500 миллионов человек, тогда жить станет лучше, уверен политик.

Жириновский не сомневается: если Китай и другие страны продолжат выступать за повышение рождаемости, то к середине XXI века на планете будет 10 миллиардов человек. В таком случае на всех не хватит воды, еды, товаров, а Земля задохнется от вредных выбросов и войн.

"Мы не хотим такого будущего для человечества", – сказал глава либерал-демократов.

Напомним, в настоящий момент на Земле живет почти 7,9 миллиарда человек – 50,5% мужчин и 49,5% женщин. В России, по оценке Росстата, свыше 146 постоянных жителей. В этом году в стране пройдет перепись населения.