Турчак об обновленном "Поезде Победы": Такие экспозиции необходимы молодежи

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак одним из первых посетил обновленную экспозицию "Поезд Победы" на Белорусском вокзале в Москве. На фоне посягательств на историческую память таких проектов должно быть больше, уверен он.

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