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Общество
Турчак об обновленном "Поезде Победы": Такие экспозиции необходимы молодежи

Турчак об обновленном "Поезде Победы": Такие экспозиции необходимы молодежи

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак одним из первых посетил обновленную экспозицию "Поезд Победы" на Белорусском вокзале в Москве. На фоне посягательств на историческую память таких проектов должно быть больше, уверен он.
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К "Поезду Победы" добавили вагон, посвященный защитникам Брестской крепости и их семьям. Проект отвечает на вопрос, почему через столько лет необходимо отдавать дать памяти тем, кто погиб на войне, трудился в тылу, восстанавливал экономику нашей страны, сказал Турчак.

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 Андрей Анатольевич Турчак

Андрей Анатольевич Турчак Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России"

Необходимо, чтобы таких проектов было как можно больше, убежден секретарь генсовета "ЕР". Особенно это актуально на фоне посягательств на историческую память, подчеркнул Турчак.

Он напомнил о попытках переписать историю, оправдать нацистских преступников из стереть подвиг нашего народа из памяти.

"Такие современные проекты, как «Поезд Победы» – это как хорошая прививка для нашей молодежи», — добавил Турчак.

"Поезд Победы" – уникальная иммерсивная инсталляция. Она расположена в движущемся составе. Основу экспозиции составляет рассказанная от лица ветерана-железнодорожника история Великой Отечественной войны.

В свой первый путь поезд отправился в октябре 2020 года с Белорусского вокзала. С того момента передвижной музей посетил 38 городов, экспозицию осмотрели 85 тысяч человек.

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Андрей Турчак. Фото: er.ru
Автор: 7 мая 2021, 15:37 Источник: "Единая Россия" ✓ Надежный источник

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