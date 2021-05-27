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Священник, имам-мухтасиб и раввин рассказали о погребальных традициях

Священник, имам-мухтасиб и раввин рассказали о погребальных традициях

Погребальные ритуалы традиционных в России конфессий – православного христианства, иудаизма и магометанства – разнятся, но отчасти и схожи. Об их особенностях в трех видеороликах, опубликованных ГБУ "Ритуал" в соцсетях, рассказали священник, имам-мухтасиб и раввин.
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Все эти три авраамических религии категорически не приемлют кремацию, поскольку, согласно Библии и Корану, первого человека – убитого Каином Авеля – Бог повелел придать земле. Но вот традиции погребения имеют существенные отличия.

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Так, православные христиане устанавливают крест в ногах усопшего, мусульмане в изголовье, а иудеи по центру могилы. Кроме того, иудеи приносят на могилы не цветы, а камушки.

«Цветы чем-то напоминают наше тело – сегодня они красивые, свежие, хорошо пахнут. Но, к сожалению, век их недолог – завтра уже они отцветут и истлеют. Так же как и тело человека, оно бренно. Человек приходит в этот мир всего лишь на миг и, к сожалению, приходится его покидать. В отличие от души, потому что душа человека вечна. Она была вчера, сегодня, также будет и завтра. Также и камень, он вечен: был вчера, сегодня, также будет и завтра», – рассказал ГБУ «Ритуал» раввин Востряковского (Южного) иудейского кладбища, руководитель «Хевра Кадиша» – Еврейского похоронного общества – Давид Блох.

Мусульмане же приносят на могилы только живые, а не искусственные цветы. Впрочем, многие православные христиане также категорических их отвергают.
«Почему именно живое? Потому что растения поминают Бога. Поминание Бога растением дает облегчение в могиле человеку, который там находится», – пояснил председатель Мусульманской общины городского округа Люберцы имам-мухтасиб Али Хасанов.

При этом ислам налагает запрет на изображение живого, поскольку, как рассказал Али Хасанов, к изображению живого не приходят ангелы. Поэтому на надгробиях не рекомендуется помещать фотографии умерших или другие изображения.

Иудеи хоронят умерших только в закрытых гробах. «Принято, что во время прощания стараются, чтобы гроб был закрыт и таким оставался до погребения. Стараемся не смотреть на лицо умершего человека, чтобы в нашей памяти остался образ живого, образ светлого. Таким, каким он был, таким мы хотим его запомнить», – отметил Давид Блох.

В исламе непосредственно к погребению не допускаются женщины, чтобы не было рыданий. Женщины могут прийти попрощаться на следующий день или через какое-то время после предания тела земле.

Интервью с настоятелем храма Архангела Михаила г. Можайска Сергием Андрияновым было приурочено к Пасхе. Он напомнил, что традиция посещать некрополи в главный для православных христиан праздник появилась с приходом богоборческой советской власти. Поскольку церкви были закрыты, люди шли на кладбища, которые и сегодня в деревнях продолжают считать святым местом.

«Это стремление к святости приводило человека на кладбище, где он мог помолиться за своих усопших. В церковь ходить было запрещено, а в церковь на кладбище ходить было не запрещено, потому что не запретишь. Например, на Ваганьковском кладбище храм был открыт весь советский период», – рассказал настоятель храма Архангела Михаила г. Можайска Сергий Андриянов.

Церковь не возбраняет посещение кладбищ на Пасху, однако лучше это делать в первый день поминовения после нее – на Радоницу.

Как бы то ни было, все три конфессии не возбраняют посещение кладбищ (хотя, по словам Али Хасанова, изначально в исламе такой запрет был), а скорее поощряют. Связано это не только с верой в загробный мир, но с тем, что человек должен помнить, что он не вечен. И задумываться, что он после себя оставит.

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Фото: Софья Сандурская /АГН Москва
Автор: 27 мая 2021, 19:50

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